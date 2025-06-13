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Лукашенко планирует в конце пятницы уделить время военной тематике
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня планирует уделить внимание военной тематике. Этим он поделился во время встречи с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем.
Глава государства отметил, что ради этой встречи в Минске он даже перенес другие запланированные мероприятия, которые будут посвящены военной тематике.
"Сегодня у меня такой военный день - пятница. Но я перенес все свои мероприятия на конец дня на полигонах для того, чтобы встретиться с нашими давними, надежными друзьями. Особенно после того, как был осуществлен, как наш посол сказал, успешный визит белорусской делегации, мой визит в Китайскую Народную Республику. И состоялась встреча с моим давним-давним другом Си Цзиньпином", - заявил Александр Лукашенко.