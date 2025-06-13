Лукашенко планирует в конце пятницы уделить время военной тематике

"Сегодня у меня такой военный день - пятница. Но я перенес все свои мероприятия на конец дня на полигонах для того, чтобы встретиться с нашими давними, надежными друзьями. Особенно после того, как был осуществлен, как наш посол сказал, успешный визит белорусской делегации, мой визит в Китайскую Народную Республику. И состоялась встреча с моим давним-давним другом Си Цзиньпином", - заявил Александр Лукашенко.