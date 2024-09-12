Лукашенко поблагодарил Мадуро за его мужество и стойкость: Это придает нам силы и уверенности

БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани похвалил его за несгибаемое мужество и стойкость, сообщает БЕЛТА.

"Приятно встречаться с друзьями! - тепло приветствовал глава белорусского государства венесуэльского лидера. - Радуемся за тебя постоянно, (рады - Прим. ред.) твоему мужеству несгибаемому. Очень благодарны за это мужество, за стойкость. Это нам придает силы и уверенность".

"Эти силы - они взаимны, - сказал в ответ Николас Мадуро. - Мы ведем напряженную борьбу, но эта борьба ведет к победе. Мы сейчас открываем новые горизонты, XXI века, и для России, и для Венесуэлы. Сейчас у нас очень значительные планы, которые мы хотим реализовать, чтобы достичь будущего".

При этом он подчеркнул большую роль Уго Чавеса (предыдущего Президента Венесуэлы, в правительстве которого Николас Мадуро работал в том числе министром иностранных дел) в развитии Венесуэлы и наращивании взаимодействия с Беларусью. "Я помню о тех очень теплых, дружеских отношениях, которые были у вас с Президентом Чавесом, - обратился Президент Венесуэлы к белорусскому лидеру. - Сейчас наш венесуэльский народ испытывает эти теплые чувства по отношению к Беларуси".

Александр Лукашенко отметил, что очень рад возможности лично встретиться с Николасом Мадуро. "Ты сказал о победе, о будущей победе. Если в глобальном плане иметь это в виду, то да. Что касается твоей победы, то ты уже не единожды победил там, и мы этому рады", - сказал глава государства.

Президент Беларуси также отдал должное огромной роли Уго Чавеса в становлении Венесуэлы и формировании двусторонних отношений с Беларусью. "Какие бы мы с тобой ни вели переговоры сегодня, завтра и в будущем, с нами всегда будет Уго. Наши чувства к этому человеку одинаковы", - подчеркнул белорусский лидер. Он также напомнил, что нынешний венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее присутствовал на переговорах Александра Лукашенко и Уго Чавеса в качестве главы МИД и всегда его позиция была в пользу развития отношений двух стран. "Никогда не была во вред Беларуси", - обратил внимание глава государства. "Я до сих пор помню, когда мы с Чавесом вели переговоры, он всегда спрашивал: "Николас, так будем поступать или иначе с Беларусью? Каковы будут отношения?" И всегда твое мнение было в основе тех отношений, которые тогда складывались и существуют сейчас", - сказал Президент.