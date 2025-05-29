Лукашенко подчеркнул необходимость исправить ситуацию с падежом скота

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров подчеркнул необходимость исправить ситуацию с падежом скота, пишет БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что падеж скота - вопрос, разрушающий животноводческую отрасль. "О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума!" - возмутился Президент.

Докладчиками о мерах, принимаемых по исправлению ситуации, определены курирующий сферу АПК вице-премьер и министр сельского хозяйства.

Александр Лукашенко, обращаясь к премьер-министру Александру Турчину, который не так давно работал в должности председателя Минского облисполкома, отметил, что он должен как никто другой хорошо понимать суть вопроса и способы решения. К тому же Президент уже обозначал реальный и простой путь решения проблемы с падежом скота. Ведь в Беларуси есть ряд хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне, а то и вообще отсутствует. И эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. Поэтому из тех хозяйств Витебской, Могилевской или других областей, где есть падеж, нужно забирать телят, заплатив за них соответствующую стоимость, и переводить в нормальные хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание, откорм. "Если ты гробишь молодняк, его надо просто забрать и перевести туда, где с ним хорошо обходятся, содержание хорошее, ветврачи работают", - заметил глава государства.

"Я хочу, чтобы присутствующие здесь, и премьер-министр, и министр, особенно вице-премьер, которому десять раз об этом говорили, объяснили: так ли везде, - сказал Президент. - А председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор, который контролирует эти вопросы, доложат, сколько посадили за это. Еще раз подчеркиваю: я как человек деревенский и работавший в сельском хозяйстве вообще не понимаю, как можно допустить гибель маленьких этих деток - телят. Как это можно?"

Особенно возмутителен тот факт, что к сокрытию падежа причастны ветеринарные врачи. Это показал проведенный по стране, и в особенности в Витебской области, оперативный контроль при подготовке к совещанию. "Что мы заметили? Районные ветврачи, вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность".

Однако, поскольку тема падежа скота на данном совещании не является главной, Президент не стал углубляться в вопрос, подчеркнув, что об этом состоится отдельный предметный разговор. "Об этом мы отдельно поговорим. Я не хочу, чтобы этот важнейший вопрос - сельского хозяйства - был спрятан вот за перечнем тех вопросов, который мной обозначен (в качестве повестки совещания. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.

Как сообщалось, еще накануне, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, Президент предупреждал, что по поводу падежа скота в этом году разговор будет очень жестокий.