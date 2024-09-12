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Лукашенко подписал Указ об обращении цифровых знаков (токенов)
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября подписал Указ № 367 "Об обращении цифровых знаков (токенов)", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документ принят в целях повышения защищенности граждан при совершении сделок с цифровыми знаками (токенами), а также исключения возможности вовлечения криптовалюты в мошенническую и другую противоправную деятельность.
Указ предусматривает запрет для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - резидентов ПВТ, на покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж (криптообменников).
Это будет способствовать развитию прозрачного и контролируемого обращения цифровых знаков (токенов), в первую очередь криптовалюты, и предотвращению вывода из страны похищенных с банковских счетов граждан денежных средств путем их обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках.
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