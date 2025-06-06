Лукашенко подписал указ об упорядочении ведения игорного бизнеса

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня подписал указ № 226 "О деятельности в сфере игорного бизнеса". Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

Документ направлен на упорядочение ведения игорного бизнеса, усиление контроля за осуществлением данной деятельности. Принятым указом, в частности, ужесточен механизм идентификации участников азартных игр. Их регистрация в виртуальных игорных заведениях будет проходить либо при личном посещении реального игорного заведения, или посредством видеосеанса в сети интернет.

Указом увеличен срок хранения записей камер видеонаблюдения в игорных заведениях с 30 до 60 суток со дня их фиксации. Предоставлена возможность эксплуатировать игровые автоматы, используемые более 10 лет, при подтверждении соответствия их технических характеристик моделям, включенным в государственный реестр моделей, допущенных к использованию в Беларуси (до этого такие автоматы подлежали замене).

Устанавливается запрет для игроков иметь более одного игрового аккаунта, а также принимать участие в азартной игре по указанию третьих лиц. Организаторам игр запрещено предоставлять электронные карты, деньги и другие средства расчета при отсутствии у посетителей необходимой суммы. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации теперь не в праве осуществлять перевод денежных средств физических лиц в пользу иностранных организаторов азартных игр.