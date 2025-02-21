Лукашенко подписал указ, регламентирующий усиление роли председателей исполкомов базового уровня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 февраля подписал указ № 74 "Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов". Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Органы местного управления играют ключевую роль в обеспечении высокого качества жизни. Непосредственное взаимодействие с людьми позволяет районным и городским (городов областного подчинения) исполкомам глубоко знать потребности населения, своевременно реагировать на возникающие проблемы и решать весь комплекс задач по развитию подведомственных территорий.

Указом определены новые инструменты для повышения благосостояния регионов и благополучия граждан через усиление статуса местных исполкомов и их председателей, более эффективное местное управление.

В частности, расширены финансовые возможности исполкомов базового уровня для развития территорий и удовлетворения потребностей граждан.

В целях выполнения мероприятий в рамках Года благоустройства предоставлены права активно вовлекать граждан и организации в общее дело по наведению порядка в стране.

Упрощаются правила реализации общераспространенных полезных ископаемых, в основном песка, гражданам для собственных нужд, а также организациям для благоустройства и содержания территорий, сельскохозяйственных объектов.

По согласованию с рай-, горисполкомами теперь должны приниматься решения, предусматривающие прекращение деятельности важных для района объектов или приостановление деятельности организаций. Это позволит предотвратить непродуманное сокращение рабочих мест и ликвидацию социально значимых объектов, таких, например, как банкоматы, почта, остановки общественного транспорта и другие.

Стратегические социально-экономические задачи, стоящие перед страной, и те глобальные вызовы, которые приходится преодолевать, требуют повышения качества управленческой деятельности на всех уровнях. Поэтому Указ существенно расширяет кадровые полномочия местных исполкомов и их председателей в отношении государственных органов и иных организаций, действующих на соответствующей территории.

Важнейшей предпосылкой успешного развития сейчас является строгая исполнительская дисциплина. Поэтому председатели рай-, горисполкомов получили право наряду с изданием распоряжений выносить письменные требования (предписания) об устранении нарушений законодательства и о привлечении к дисциплинарной ответственности работников. Требования (предписания) могут быть адресованы руководителям нижестоящих исполкомов и иных расположенных на соответствующей территории организаций.

Невыполнение таких требований (предписаний) повлечет административную ответственность.

При этом на председателей исполкомов базового уровня возлагается персональная ответственность за издаваемые распоряжения, принимаемые решения о кадровых согласованиях, иные решения (поручения) и выносимые письменные требования (предписания).

Все эти меры позволят укрепить влияние местных органов власти на ситуацию в регионе, повысить эффективность работы исполнительных комитетов и их председателей, раскрыть резервы для качественного роста уровня жизни в стране.