Лукашенко подписал указ, уточняющий положения о Минобороны и Генштабе

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 36, которым уточняются положения о Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил. Документ принят в целях приведения указа № 719 от 7 декабря 2006 года в соответствие с Военной доктриной. Об этом сообщает БЕЛТА.

В частности, функции Минобороны дополнены положениями по реализации в Вооруженных Силах мероприятий по патриотическому воспитанию, а также по освещению в средствах массовой информации деятельности ВС. Кроме того, уточняется состав коллегии Минобороны.