Лукашенко подписал указ, уточняющий положения о Минобороны и Генштабе

Погода в Беларуси
Гродно6°
Брест7°
Гомель5°
Витебск4°
Могилев5°
Минск5°
Минск
5°
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 36, которым уточняются положения о Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил. Документ принят в целях приведения указа № 719 от 7 декабря 2006 года в соответствие с Военной доктриной. Об этом сообщает БЕЛТА.
В частности, функции Минобороны дополнены положениями по реализации в Вооруженных Силах мероприятий по патриотическому воспитанию, а также по освещению в средствах массовой информации деятельности ВС. Кроме того, уточняется состав коллегии Минобороны.
Функции Генштаба дополнены положением по координации деятельности силового компонента военной организации государства по вопросам обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты.