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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о порядке признания электронной подписи

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Данный международный договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных соответственно в Беларуси и России.

К сфере применения соглашения не будут относиться случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами и субъектами банковских и платежных правоотношений.

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