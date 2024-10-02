Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о порядке признания электронной подписи

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.