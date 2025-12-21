Лукашенко положительно оценил процессы в белорусско-российском сотрудничестве

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в формате тет-а-тет в Санкт-Петербурге. В Президентской библиотеке имени Ельцина политики обсудили повестку Союзного государства, экономические планы Минска и Москвы на следующий год. Поделились лидеры впечатлениями о прошедшем Всебелорусском народном собрании и прямой линии - общение россиян с Владимиром Путиным также прошло 19 декабря.

"Смотрел в прямом эфире. Получилось очень глубокое и, как в таких случаях говорят, сбалансированное [выступление]", - отметил Президент России Владимир Путин.

"Лишнего не сказал ничего", - пошутил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Это Вы сами определяете, что Вам говорить, - заметил российский лидер. - Мне кажется, было оно и глубоким, повторяю, и очень разносторонним, сбалансированным. И по внешним делам, и по внутренним - со всех сторон посмотрели все проблемы. С удовольствием и интересом слушал, и хочу Вас поблагодарить за высокую оценку качества наших, российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой Вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание. Спасибо".

"Мы с Вами еще в Бишкеке (на полях саммита ОДКБ в конце ноября текущего года. - Прим. ред.) договорились, что не будем перегружаться практическими вопросами двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного, правительства неплохо работают. Мы, как договорились, если уже что-то не решат, тогда наверху пусть вытаскивают вопросы. Таких один-два вопроса, которые надо согласовать, - заявил белорусский лидер. - А так, вообще-то, мы реализовываем все договоренности: от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества до экономики. Вопросов практически нет".

"Спасибо, что пригласили. Мы традиционно в Питер приезжаем. Я, честно говоря, готовился к этой поездке, командировке. Подумал: ну, наверное, Вы провели прямую линию, я - ВНС (второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. - Прим. ред.), наверное, мы основные мероприятия закончили, уже можно как-то расслабиться. А ничего подобного - жизнь не дает нам особенно расслабиться. Может, и хорошо, что мы в тонусе", - сказал глава белорусского государства.

"Спасибо Вам за оценку, - поблагодарил белорусский лидер. - У нас это очень положительно воспринято, что Президент России видел, слышал. Послание на ВНС было откровенным, искренним. Я на второй день сообщил об этом. Очень бурно было воспринято Ваше заявление на прямой линии. И поздравляю Вас с этим мероприятием, это знаковое мероприятие, особенно сейчас. Ну и должен сказать как Президент, это смелое мероприятие в нынешней ситуации. Хорошо, что Вы не обходили никакие острые вопросы".

"Мы посмотрели, тоже проанализировали общие вопросы, вычленили, над которыми нам надо работать. Мы взяли такой тренд с Вами - локомотив интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Никому ничего не навязываем. Хотите - учитывайте в своей внутренней политике. Не хотите - не берите. Но пример хороший, если кто-то настроен на совместную работу, на интеграцию", - сказал глава белорусского государства.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета стартовало в узком составе. Одним из первых выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко на правах председателя в ЕАЭС. В своей речи белорусский лидер заострил внимание на актуальных задачах для экономического союза.

Президент о задачах ЕАЭС

Глава государства подчеркнул, что вопросы повестки дня заседания Высшего Евразийского экономического совета носят исключительно практический характер.

В частности, Президент обозначил необходимость выработать подходы к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с третьими странами на предстоящую пятилетку. "Беларусь всецело поддерживает поиск новых партнеров из числа государств глобального большинства, продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут", - заявил глава государства.

Значимым фактором экономического роста в странах "пятерки" белорусский лидер назвал активизацию сотрудничества в сфере туризма. К саммиту была подготовлена соответствующая концепция развития этой сферы в рамках ЕАЭС. В повестке также утверждение бюджета Союза на 2026 год.

Президент Беларуси указал и на такой немаловажный вопрос повестки заседания, как председательство в органах ЕАЭС в 2026 году. Это право переходит от Беларуси к Казахстану. В этой связи Александр Лукашенко поздравил лидера этой страны Касым-Жомарта Токаева. "Уверен, председательство Астаны привнесет новые мощные импульсы в развитие евразийской экономической интеграции, как это всегда было", - сказал Александр Лукашенко.

Следующая часть заседания - расширенный состав. К лидерам государств присоединились министры, члены правительств и представители стран-гостей, среди которых Индонезия, Иран и Куба. На повестке дискуссия о будущем в рамках Евразийского экономического союза.

Заседание саммита ЕАЭС в расширенном составе

"Растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с нашим Союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели, подчеркивает роль нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения. При всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что уходящий 2025 год прошел под знаком белорусского председательства в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркнул, что Минск постарался привнести в его работу новое дыхание и видение экономических процессов.

"Белорусские инициативы исходили не из сиюминутной конъюнктуры и национальных предпочтений, а из долгосрочных приоритетов, актуальных для всех государств-членов", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что председательство Беларуси пришлось на окончание пятилетнего цикла развития Евразийского экономического союза. "Подводя итоги реализации Стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года, можно с уверенностью сказать - в условиях колоссального внешнего давления на наши страны Союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - заявил он.