Лукашенко - Польше: Не надо лезть в Украину. Западная Украина - это Украина

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Польшу от попыток залезть в Западную Украину, заявил на пресс-конференции в Минске, сообщила БЕЛТА.

"У вас непростая ситуация. Вы там разругались с немцами, есть очень серьезные проблемы. И с нами. Вы что, на два фронта "воевать" хотите? Вы готовы зайти в Западную Украину. Попробуйте только. Будете иметь тогда дело и с Беларусью, и с Россией. Не надо лезть в Украину. Западная Украина - это Украина. Она уже никогда не будет Польшей. Так, как и Западная Беларусь", - сказал глава государства, отвечая на вопрос польского журналиста.

Он также призвал не рассчитывать, что Польша всегда будет дружить с США, и обратить внимание на выстраивание отношений с соседями, с которыми придется жить рядом в любые времена. "Здесь с нами жить вы будете всегда. С Россией, с нами, с прибалтами. У вас и с Литвой не очень хорошие отношения. И с Украиной. Мы это видим. Зачем вам это? Вы хотите быть оплотом США в Европе? Очень зря. Поляки эту политику не поддержат", - уверен Александр Лукашенко.