Во время мероприятия глава государства, обращаясь к присутствовавшим там журналистам, сказал: "Я бы просил журналистов - передайте своим руководителям: если кто-то из кандидатов в Президенты, которые собирают подписи, захочет что-то рассказать вот в таком плане, как это сейчас происходит, это надо сделать. Предложите (другим претендентам, которые собирают подписи для выдвижения кандидатом в Президенты. - Прим. БЕЛТА). Если они хотят. Не хотят - это их право".

При этом Президент обратил особое внимание на необходимость соблюдать равновесие в данном вопросе. "Ибо опять же будут упрекать: "А, Президент тут собрался…" - заметил глава государства. - Дело даже не столько в том, сколько подписей собрали (инициативные группы. - Прим. БЕЛТА). Для меня важно, как идет этот сбор, что люди говорят. Для меня это важно как Президента. Что, может быть, не важно для других кандидатов, но для меня - важно. Но тем не менее пускай каждый скажет, как у него идет сбор подписей и так далее. Хотя бы по несколько минут. Точно так, как у меня здесь, (чтобы. - Прим. БЕЛТА) они могли высказаться".