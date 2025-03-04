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Лукашенко поручил главе Беллесбумпрома искать другие рынки, кроме Европы

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Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов по новому составу правительства актуализировал задачи перед деревоперерабатывающей отраслью, сообщила БЕЛТА.

На встрече с промышленным блоком правительства во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем присутствовал и председатель концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный.

"Здесь у нас есть все, поэтому действуйте. Мы говорили о деревообработке - мебель, глубокая переработка. У нас очень много в лесу всякого хлама. Мы договорились: пеллеты и еще раз пеллеты. Это  топливо. Мы обнаглели до крайней степени: дешевый природный газ, поэтому дрова и прочее нам не нужны. Не знаю, как сейчас ситуация у вас с этими пеллетами, но это ваша наиважнейшая проблема. Мы ведь построили 7 или 8 заводов в 2024 году, чтобы этот мусор, хлам перерабатывать, которого в лесу достаточно, и делать прекраснейший товар. Ищите другие рынки, кроме Европы. Да и Европа никуда не денется", - сказал глава государства.

"Бумага, мебель, картон, упаковка, обои - это конечный товар, который мы умеем делать. В основе - деревопереработка. Но это конечный товар, высокая добавленная стоимость, поэтому на это надо обращать внимание", - добавил Александр Лукашенко.

БеллесбумпромАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси