Лукашенко поставил задачу навести в 2026 году порядок на селе

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил подходы в наведении порядка в сельхозорганизациях. Срок - в течение нынешнего года. Об этом глава государства заявил, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко, в частности, упомянул о посещении сельхозпредприятия ОАО "Нестановичи-Агро" в Логойском районе 28 февраля. И так совпало, что Президент в кадровый день как раз согласовал назначение нового председателя Логойского райисполкома - Сергея Зубеля.

"О Логойске (планах сменить руководителя исполкома. - Прим. БЕЛТА) меня предупредили, когда я был на этом предприятии. Вроде бы неплохое и удои хорошие. И правильно, что из этого предприятия берут телят на откорм куда-то, для воспроизводства телочек оставляют. Система вроде бы отработана и руководство хозяйства - женщина эта (Анастасия Кузьмина. - Прим. БЕЛТА) - понимает, как надо выстраивать. Но, как всегда, у нас на селе в отдельных хозяйствах порядка нет. Нам нужен порядок. И в этом году, это касается не только Логойска, нам надо навести порядок", - сказал Президент.

"Как я уходящему председателю сказал: комплекс там построили, все зачистили. Если надо, попроси у губернатора людей - он из промышленности даст (в рамках шефской помощи. - Прим. БЕЛТА). Подмели, выстроили, сделали. Руководителю (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА) показал - распишись. Расписался. Вот так должно быть. Никуда не денемся. Нужен контроль", - обозначил требуемый подход глава государства.