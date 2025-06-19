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Лукашенко потребовал реализовать приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС
Приоритеты председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза должны быть реализованы в полном объеме. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил 19 июня на совещании по подготовке заседания Высшего евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, сообщает БЕЛТА.
Приоритеты председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году были изложены в обращении Александра Лукашенко к главам государств - членов ЕАЭС.
"Они должны быть реализованы. Промышленная кооперация, транспортная политика, финансовый рынок, международное позиционирование и торговая экспансия на внешние рынки, формирование социальной составляющей интеграции - по каждому направлению нужна практическая отдача от принимаемых решений и тех документов, которые мы в итоге подпишем", - подчеркнул Президент.