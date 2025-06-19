Лукашенко потребовал реализовать приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a776cb0-c1da-49d8-b2f4-a8b58dabd47e/conversions/723de8c1-075c-4019-acab-2d59ff243c5c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a776cb0-c1da-49d8-b2f4-a8b58dabd47e/conversions/723de8c1-075c-4019-acab-2d59ff243c5c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a776cb0-c1da-49d8-b2f4-a8b58dabd47e/conversions/723de8c1-075c-4019-acab-2d59ff243c5c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a776cb0-c1da-49d8-b2f4-a8b58dabd47e/conversions/723de8c1-075c-4019-acab-2d59ff243c5c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Приоритеты председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза должны быть реализованы в полном объеме. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил 19 июня на совещании по подготовке заседания Высшего евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, сообщает БЕЛТА.

Приоритеты председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году были изложены в обращении Александра Лукашенко к главам государств - членов ЕАЭС.