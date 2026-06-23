Лукашенко поздравил Абелардо де ла Эсприэлью с избранием на пост Президента Колумбии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Абелардо де ла Эсприэлью с избранием на пост Президента Колумбии.

"Беларусь рассматривает Колумбию как важного и перспективного партнера в Латинской Америке. Наши отношения базируются на взаимном уважении и конструктивном диалоге", - говорится в поздравлении.

Президент убежден, что значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, аграрной, научно-технической и гуманитарной сферах, взаимодополняемость экономик, а также общее стремление к углублению связей открывают широкие горизонты для реализации совместных инициатив на пользу обоих государств и народов.