Лукашенко поздравил главу Азербайджана и жителей страны с Днем независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и всех жителей этой страны с Днем независимости. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Благодаря Вашим созидательным усилиям Азербайджан сегодня по праву гордится динамично растущей экономикой, неуклонным повышением уровня жизни граждан, весомыми достижениями на международной арене", - говорится в поздравлении.

"Наши регулярные контакты, системное взаимодействие правительств, парламентов и регионов служат гарантией дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Минском и Баку, отвечающего интересам двух государств", - подчеркнул Александр Лукашенко. Президент выразил уверенность, что белорусско-азербайджанское сотрудничество продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания.