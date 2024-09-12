3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко поздравил Гродненскую погрангруппу с 80-летием со дня образования
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов Гродненской пограничной группы с 80-летием со дня ее образования, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Воины в зеленых фуражках всегда были примером преданного служения стране и народу, - говорится в поздравлении. - Навечно в нашей памяти останется подвиг советских пограничников, первыми принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года. Уже в послевоенные годы особые мужество и героизм проявил личный состав 16-го пограничного отряда в противоборстве с бандформированиями".
Глава государства отметил, что сейчас Гродненская погрангруппа занимает одно из ключевых мест в системе территориальных органов пограничной службы страны, обеспечивая неприкосновенность значительного участка западной границы Беларуси.
"Убежден, что каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы выполнить свой долг перед Отечеством и надежно защитить его священные рубежи", - подчеркнул белорусский лидер.
Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам-пограничникам: "Ваши активная жизненная позиция, бесценный опыт и знания сегодня как никогда нужны для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине".
Президент пожелал командованию, личному составу и ветеранам Гродненской пограничной группы, а также их семьям крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо родной Беларуси.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов