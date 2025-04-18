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Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка с юбилеем

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Фото: © Sputnik / Виктор Толочко

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка с 85-летием. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Свою жизнь Вы посвятили самоотверженному служению музыкальному искусству. Ваши проникновенные, благозвучные песни входят в репертуар нескольких поколений исполнителей, их знают поклонники не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Надеюсь, что Вы и в дальнейшем будете работать так же плодотворно и вдохновенно, дарить позитивные эмоции благодарным слушателям", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал Эдуарду Ханку долголетия, крепкого здоровья и благополучия.

поздравлениеЭдуард ХанокПрезидент Беларуси