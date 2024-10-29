Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ваши огромные талант и творчество по праву являются бесценным духовным достоянием советской и российской культуры, - отметил глава государства. - Вами создано множество прекрасных произведений, любимых миллионами слушателей и получивших широкое признание на белорусской земле".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Александра Пахмутова еще долгие годы будет дарить людям радость и хорошее настроение, укреплять белорусско-российские связи.