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Лукашенко поздравил Президента Республики Замбия с 60-летием независимости
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему и дружественный замбийский народ с 60-летием независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"За этот период Замбия добилась права проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, достигла значительного прогресса в создании твердой экономической базы", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации политического диалога с Замбией, а также в развитии сотрудничества в торговой, научно-технической, гуманитарной и других областях.
В поздравлении также говорится: "Беларусь готова к реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, продовольственной безопасности, добычи и переработки полезных ископаемых, промышленной кооперации, создания и подготовки подразделений для борьбы с природными и техногенными катастрофами".
Президент пригласил Хакаинде Хичилему посетить Беларусь с визитом для обсуждения перспективных направлений взаимодействия.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Замбии крепкого здоровья и успехов, а народу этой страны - мира и благополучия.
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