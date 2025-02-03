Лукашенко поздравил вьетнамский народ с 95-летием Компартии этой страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и весь вьетнамский народ с 95-летием Компартии этой страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что вьетнамские коммунисты всегда были примером настоящих патриотов, которые идут в авангарде политического и социально-экономического развития Родины для создания сильной суверенной страны.

"В наши дни Компартия Вьетнама достойно продолжает дело строительства социализма, повышения роли и авторитета государства в регионе и мире", - говорится в поздравлении.

Беларусь и Вьетнам были и остаются верными друзьями и ответственными партнерами, отношения которых основаны на принципах взаимного уважения и помощи, обратил внимание Президент.

"Убежден, у нас есть все возможности для усовершенствования межгосударственного диалога в соответствии с ожиданиями двух народов", - подчеркнул белорусский лидер.