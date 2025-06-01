Лукашенко поздравил юных белорусов с Международным днем защиты детей

По случаю Международного дня защиты детей Александр Лукашенко обратился к юным патриотам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей. В нашей стране с большой ответственностью относятся к каждому ребенку. Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями", - говорится в обращении.

Для этого, отметил Александр Лукашенко, в стране созданы необходимые условия: качественное образование, широкая социальная поддержка, доступная медицина - все, что нужно для реализации амбициозных планов.

"Уверен, вы продолжите наши начинания - от разработки новых технологий и управления сложными механизмами до развития экономики, социальной сферы и защиты нашего государства. И конечно, будете бесконечно любить и гордиться родной Беларусью", - подчеркнул Президент.

Обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Международного дня защиты детей

Дорогие друзья!

В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей.

В нашей стране с большой ответственностью относятся к каждому ребенку. Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями.

Для этого созданы необходимые условия: качественное образование, широкая социальная поддержка, доступная медицина - все, что нужно для реализации амбициозных планов.

Уверен, вы продолжите наши начинания - от разработки новых технологий и управления сложными механизмами до развития экономики, социальной сферы и защиты нашего государства. И конечно, будете бесконечно любить и гордиться родной Беларусью.

Дорогие ребята! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, яркими открытиями и заботой любящих взрослых. Пусть исполняются самые смелые мечты. Удивляйте нас своими талантами, успехами в учебе, творческими и спортивными достижениями.

Желаю вам крепкого здоровья и, разумеется, насыщенных и интересных летних каникул.

Александр Лукашенко