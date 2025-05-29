Лукашенко предложил бесплатно отдавать в собственность работникам жилье

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил бесплатно отдавать в собственность работникам арендное жилье в отдаленных районах. Об этом он заявил на совещании с руководством Совета Министров, где в том числе рассматривался вопрос арендного жилья, пишет БЕЛТА.

"Может, дом целесообразно молодому специалисту где-то в медвежьем углу, как у нас говорят (хотя в Беларуси уже таких нет), и подарить. Даром отдать. Возможно, у кого-то есть альтернативное мнение, давайте обсудим. Я думаю, мы можем это обсудить", - сказал глава государства.

Выступая с докладом, премьер-министр Александр Турчин поддержал предложение Президента. В качестве одного из вопросов в части арендного жилья обсуждалось предложение предоставить жителям сельских населенных пунктов право выкупа требующего капитального ремонта арендного жилья при условии дальнейшего проведения ремонтных работ.

"Может быть, следующим этапом надо будет рассматривать вопрос безвозмездной передачи, чтобы у человека было жилье и государство не тратилось на ремонт этих домов. У нас сейчас по стране неиспользуемого арендного жилья коммунальной формы собственности порядка 16 тыс. таких домов и квартир", - сказал руководитель правительства.

Ссылаясь на свой опыт работы председателем облисполкома, Александр Турчин отметил, что такого жилья очень много в сельской местности: "Это бывшие колхозные квартиры, которые перешли в статус арендного. Многие населенные пункты, которые не совсем перспективные. И там остается это арендное жилье, которое по большому счету востребованности не имеет, но с ним надо дальше что-то делать".