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Лукашенко предложил скорректировать трудовое законодательство в отношении супругов дипломатов
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководителями дипломатических представительств предложил скорректировать трудовое законодательство в отношении супругов дипломатов, сообщает БЕЛТА.
"Мы требуем от дипломатов быть образцом и в работе, и в быту. Стараемся направлять за рубеж только семейных людей. Но при этом "выдергиваем" из экономики жен и мужей, которым в итоге и карьеру не построить, и на нормальную пенсию заработать трудно. А среди них большинство с высшим образованием и определенным жизненным опытом", - подчеркнул Лукашенко.
В связи с этим Президент поднял на совещании вопрос, что нужно сделать, чтобы они как можно быстрее возвращались к работе в Беларуси, приносили пользу экономике. "У нас не та ситуация, чтобы выталкивать квалифицированных людей в домохозяйки. Понимаете, о чем идет речь", - заметил он.
"Надо, чтобы Минтруда и соцзащиты внимательно посмотрело на этот вопрос и где нужно внесло предложения по корректировке трудового законодательства", - поручил глава государства.