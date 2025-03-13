3.61 BYN
3.17 BYN
3.46 BYN
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БЕЛТА.
С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в аэропорту задействован почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран.
В Кремле сегодня пройдут переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия. В центре внимания также совместная работа в интеграционных форматах. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам текущей международной ситуации.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.
В программе визита также ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.
Белорусско-российский товарооборот за 2024 год составил $51,8 млрд (106,3% к уровню 2023 года), экспорт - $26,3 млрд (104,8%), импорт - $25,5 млрд (108%). За год объем торговли услугами сложился в размере $7,1 млрд (118,3%), в том числе экспорт - $4,3 млрд (119,8%).