Лукашенко призвал остановить гонку вооружений и вести диалог

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил важность остановки гонки вооружений и ведения диалога сейчас. Он призвал не смотреть друг на друга через прицел автомата. Об этом шла речь на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко в заключение своего выступления поблагодарил всех участников конференции за то, что они, несмотря ни на что, добрались до Минска, а также пожелал продуктивной работы и здравых идей, которые сейчас так нужны. "Но еще нужнее для нас - действия в связи с теми идеями, которые вы давно высказываете. Просто нельзя допустить словоблудия и превращения наших разговоров в ничто. После этого должны быть действия. Сегодня такой период, что мы должны быть нацелены на это", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул необходимость остановить гонку вооружений, ведь сейчас все говорят, что не будут втягиваться в нее, однако реальность свидетельствует об обратном. "Видя, какой сегодня мир, государства будут тратить последние деньги для того, чтобы обеспечить свою безопасность. А если не смогут воевать с потенциальным агрессором, (то будут стремиться - прим. ред.) как Беларусь, нанести этому противнику неприемлемый ущерб", - отметил Президент.