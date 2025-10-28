3.70 BYN
Лукашенко упрекнул европейских политиков в нежелании работать на мирное урегулирование
Автор:Редакция news.by
Белорусский лидер Александр Лукашенко упрекнул европейских политиков в нежелании работать на мирное урегулирование. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен. Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет и еще раз нет! Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации", - подчеркнул белорусский лидер.