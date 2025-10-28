Белорусский лидер Александр Лукашенко упрекнул европейских политиков в нежелании работать на мирное урегулирование. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА .

"Пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен. Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет и еще раз нет! Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации", - подчеркнул белорусский лидер.