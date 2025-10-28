Лукашенко назвал игнорирование принципа неделимости безопасности роковой ошибкой

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3b62129-2d6a-405f-b825-0b0a56f7da5d/conversions/95b1c89d-c373-4ac2-9d49-10cda764bf01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3b62129-2d6a-405f-b825-0b0a56f7da5d/conversions/95b1c89d-c373-4ac2-9d49-10cda764bf01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3b62129-2d6a-405f-b825-0b0a56f7da5d/conversions/95b1c89d-c373-4ac2-9d49-10cda764bf01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3b62129-2d6a-405f-b825-0b0a56f7da5d/conversions/95b1c89d-c373-4ac2-9d49-10cda764bf01-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает роковой ошибкой игнорировать принцип неделимости безопасности. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Главная причина отсутствия прогресса в глобальной деэскалации - последовательное игнорирование принципа неделимости безопасности. В результате международные отношения сегодня приходится характеризовать не в категориях доверия и сотрудничества, а оперируя данными о километрах новых заграждений и мегатоннах смертоносных вооружений. За такой опасной математикой - судьбы уже не отдельных людей, а всего человечества!" - сказал глава государства.