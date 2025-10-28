Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко назвал игнорирование принципа неделимости безопасности роковой ошибкой

III Минская международная конференция по евразийской безопасности
Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает роковой ошибкой игнорировать принцип неделимости безопасности. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Главная причина отсутствия прогресса в глобальной деэскалации - последовательное игнорирование принципа неделимости безопасности. В результате международные отношения сегодня приходится характеризовать не в категориях доверия и сотрудничества, а оперируя данными о километрах новых заграждений и мегатоннах смертоносных вооружений. За такой опасной математикой - судьбы уже не отдельных людей, а всего человечества!" - сказал глава государства.

"Игнорирование простой истины, что безопасность одного государства не может строиться за счет другого, - это трагическая ошибка, если не сказать роковая. Драматические события в Украине, на Ближнем Востоке тому прямое подтверждение", - добавил белорусский лидер.

