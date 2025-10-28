3.70 BYN
Лукашенко назвал игнорирование принципа неделимости безопасности роковой ошибкой
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает роковой ошибкой игнорировать принцип неделимости безопасности. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Главная причина отсутствия прогресса в глобальной деэскалации - последовательное игнорирование принципа неделимости безопасности. В результате международные отношения сегодня приходится характеризовать не в категориях доверия и сотрудничества, а оперируя данными о километрах новых заграждений и мегатоннах смертоносных вооружений. За такой опасной математикой - судьбы уже не отдельных людей, а всего человечества!" - сказал глава государства.
"Игнорирование простой истины, что безопасность одного государства не может строиться за счет другого, - это трагическая ошибка, если не сказать роковая. Драматические события в Украине, на Ближнем Востоке тому прямое подтверждение", - добавил белорусский лидер.