Лукашенко провел телефонный разговор с Джоном Коулом
Автор:Редакция news.by
Лукашенко провел телефонный разговор с Джоном Коулом
Президент этим вечером провел разговор с Джоном Коулом. Коул позвонил по поручению Трампа.
Представитель Президента США Джон Коул вместе с Кристофером Смитом отвечает за Беларусь. Также он доверенное лицо, ближайший друг Трампа и его личный адвокат.
В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом) изложил свою точку зрения по поводу ситуации в Украине.
Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги.