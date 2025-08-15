Лукашенко провел телефонный разговор с Джоном Коулом

Президент этим вечером провел разговор с Джоном Коулом. Коул позвонил по поручению Трампа.

Представитель Президента США Джон Коул вместе с Кристофером Смитом отвечает за Беларусь. Также он доверенное лицо, ближайший друг Трампа и его личный адвокат.

В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом) изложил свою точку зрения по поводу ситуации в Украине.