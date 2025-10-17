Президент Беларуси рассчитывает распространить "техноинкубаторы" для молодежи по всей стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил распространить практику создания молодежных "техноинкубаторов" со столицы на всю Беларусь. С таким заявлением он выступил на открытии Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи, информирует БЕЛТА .

Президент заявил, что в Беларуси вкладывали и будут вкладывать средства в развитие перспективных технических направлений - робототехники, наноэлектроники, сложных самообучающихся систем и других областей науки. Постоянно совершенствуется подготовка кадров, усиливается взаимодействие образования с высокотехнологичными предприятиями.

"Новый городской Центр технического творчества детей и молодежи должен стать одной из ступеней такой подготовки, где каждый, кого влекут научные тайны и открытия, мог бы найти свой путь в большую науку или реальное производство, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Рассчитываю, что такие техноинкубаторы будут не только в столице, но и по всей стране".