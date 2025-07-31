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Лукашенко рассказал, что делает власть жизнеспособной и эффективной
Необходимо провести тонкую настройку работы на внешнем контуре. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.
"Стратегия, какой бы четкой и исторически выверенной она ни была, требует постоянной корректировки на тактическом уровне. Именно способность своевременно адаптировать свои действия в рамках общей цели делает власть жизнеспособной и дипломатически эффективной. Вот об этой тонкой настройке нашей работы на внешнем контуре применительно к конкретным регионам и сквозным темам мы и поговорим", - сказал глава государства.
По его словам, в целом для Беларуси, как и прежде, краеугольным камнем остается экономика. "Это фундамент. Будет экономика динамично развиваться - будем жить хорошо и решать все вопросы - социальные, культурные, оборонные", - подчеркнул Президент.