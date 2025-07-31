Лукашенко рассказал, что делает власть жизнеспособной и эффективной

"Стратегия, какой бы четкой и исторически выверенной она ни была, требует постоянной корректировки на тактическом уровне. Именно способность своевременно адаптировать свои действия в рамках общей цели делает власть жизнеспособной и дипломатически эффективной. Вот об этой тонкой настройке нашей работы на внешнем контуре применительно к конкретным регионам и сквозным темам мы и поговорим", - сказал глава государства.