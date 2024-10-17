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Лукашенко рассказал, что хотел бы побывать в Антарктиде
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций заявил, что с удовольствием бы побывал в Антарктиде, сообщает БЕЛТА.
"Мне интересно услышать, что, начиная от климатических, экологических прогнозов и заканчивая изучением биоразнообразия и особенностей выживания организмов в суровом климате, мы могли бы в будущем использовать в науке и в нашей жизни. Ваши личные впечатления и истории мне также интересны. Край суровый, работа не из легких, да еще вдали от дома длительное время. Думаю, вам есть что рассказать", - добавил Александр Лукашенко.
Во время встречи Президент поделился и личным: "Я с большим, если вот так подумать, удовольствием, побывал бы на этом полюсе нашей планеты. Может, когда-нибудь мы там с вами и встретимся. И более детально не только обсудим, но, как в народе говорят, пощупаем все, что там существует и до чего можно добраться".
"Спасибо вам за то, что вы, увлеченные люди, умные люди, проникли в самые-самые тайны нашей планеты и пытаетесь это привнести в нашу жизнь", - подытожил глава государства.
Как сообщалось, в начале года Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на станции "Восток" в Антарктиде. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи. Тогда глава белорусского государства предложил своему российскому коллеге посетить Антарктиду.
"Может, когда-нибудь махнем? Интересно", - спросил Александр Лукашенко.
"Да, хорошо", - ответил ему Владимир Путин.
Обращаясь же к полярникам, Президент Беларуси отметил сложные условия, в которых им приходится работать, и даже маршрут до станции весьма долог и сложен: "Вы совершаете подвиг. Мы вами гордимся. Спасибо вам огромное. Мы, белорусы, будем более активно включаться в данные процессы. Живите дружно. Мы - братья, нам делить нечего. Вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Беларуси".
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