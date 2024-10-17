Лукашенко рассказал, что хотел бы побывать в Антарктиде

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций заявил, что с удовольствием бы побывал в Антарктиде, сообщает БЕЛТА.

"Мне интересно услышать, что, начиная от климатических, экологических прогнозов и заканчивая изучением биоразнообразия и особенностей выживания организмов в суровом климате, мы могли бы в будущем использовать в науке и в нашей жизни. Ваши личные впечатления и истории мне также интересны. Край суровый, работа не из легких, да еще вдали от дома длительное время. Думаю, вам есть что рассказать", - добавил Александр Лукашенко.

Во время встречи Президент поделился и личным: "Я с большим, если вот так подумать, удовольствием, побывал бы на этом полюсе нашей планеты. Может, когда-нибудь мы там с вами и встретимся. И более детально не только обсудим, но, как в народе говорят, пощупаем все, что там существует и до чего можно добраться".

"Спасибо вам за то, что вы, увлеченные люди, умные люди, проникли в самые-самые тайны нашей планеты и пытаетесь это привнести в нашу жизнь", - подытожил глава государства.

Как сообщалось, в начале года Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на станции "Восток" в Антарктиде. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи. Тогда глава белорусского государства предложил своему российскому коллеге посетить Антарктиду.

"Может, когда-нибудь махнем? Интересно", - спросил Александр Лукашенко.

"Да, хорошо", - ответил ему Владимир Путин.