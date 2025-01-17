Лукашенко рассказал, хотят ли сотрудничать США с Беларусью

В США есть интерес к сотрудничеству с Беларусью, но оно обязательно должно осуществляться с учетом интересов белорусского государства. Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко во время совещания 17 января по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, информирует БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь развивает экономические отношения в основном со странами в восточном направлении. Но на Западе также есть бизнес-круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной.