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Лукашенко рассказал, хотят ли сотрудничать США с Беларусью

Лукашенко рассказал, хотят ли сотрудничать США с Беларусью

В США есть интерес к сотрудничеству с Беларусью, но оно обязательно должно осуществляться с учетом интересов белорусского государства. Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко во время совещания 17 января по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, информирует БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь развивает экономические отношения в основном со странами в восточном направлении. Но на Западе также есть бизнес-круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной.

"В США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся - будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент БеларусиАлександр ЛукашенкосовещаниеСША