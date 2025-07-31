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Лукашенко считает, что каждый шаг в интеграции в рамках ЕАЭС должен приносить Беларуси выгоду
Каждый шаг в интеграции в рамках Евразийского экономического союза должен приносить Беларуси осязаемую выгоду. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, пишет БЕЛТА.
"Евразийский экономический союз уже сегодня демонстрирует достойные результаты. Санкционный удар по России стал испытанием для всей интеграционной системы. В целом она его прошла успешно. С учетом нашего председательства в нынешнем году белорусская повестка на интеграционном контуре должна быть реализована в полном объеме, а наши приоритеты найдут отражение в Стратегии развития ЕАЭС на следующее десятилетие", - сказал глава государства.
Он отметил, что, хотя ряд партнеров по союзу не всегда на одной волне с Минском, необходимо не допускать торможения с их стороны при решении общих задач объединения. "Каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси осязаемую выгоду. Если мы открываем свой рынок, то взамен рассчитываем на соизмеримые преференции, а не на туманные обещания", - подчеркнул белорусский лидер.
В качестве примера он привел подписанные недавно в Минске торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, назвав их чрезвычайно выгодными - оба государства согласились предоставить льготный режим для более чем 90 % белорусского экспорта.
По словам Александра Лукашенко, до конца года планируется подписать соглашение с Индонезией - огромным и перспективным для Беларуси рынком. "Ее руководство искренне заинтересовано в сотрудничестве с Беларусью", - отметил Президент.
Он подчеркнул, что отраслям уже сегодня вместе с посольствами надо начать проработку поставок товаров в обозначенные страны по новым выгодным условиям.