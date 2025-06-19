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Лукашенко собрал совещание по подготовке саммита ЕАЭС и Евразийского экономического форума
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня собрал совещание по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко напомнил, что буквально через неделю в Минске пройдут крупнейшие для страны международные мероприятия этого года - заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. Ожидается участие в них представителей более двух десятков стран, в том числе около 10 - на уровне глав государств, а также руководства ряда международных организаций.
"Нагрузка на нас приличная. Сегодня мы должны обсудить готовность к этому мероприятию. Как принимать гостей в таких масштабах, мы знаем. Все должно быть подготовлено со знаком качества и в организационном, и прежде всего в содержательном плане", - подчеркнул Президент.