Лукашенко собрал совещание по подготовке саммита ЕАЭС и Евразийского экономического форума

Александр Лукашенко напомнил, что буквально через неделю в Минске пройдут крупнейшие для страны международные мероприятия этого года - заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. Ожидается участие в них представителей более двух десятков стран, в том числе около 10 - на уровне глав государств, а также руководства ряда международных организаций.

"Нагрузка на нас приличная. Сегодня мы должны обсудить готовность к этому мероприятию. Как принимать гостей в таких масштабах, мы знаем. Все должно быть подготовлено со знаком качества и в организационном, и прежде всего в содержательном плане", - подчеркнул Президент.