Лукашенко собрал совещание с руководством Администрации Президента

Глава государства Александр Лукашенко 12 июня собрал совещание с руководством Администрации Президента, пишет БЕЛТА.

"Мы в свое время договорились, что периодически будем проводить совещания с Администрацией Президента. Избирательная кампания завершилась, обещания даны. Стратегия развития страны определена", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что через экспертизу Администрации Президента проходят практически все ключевые назначения и решения, принимаемые на самом высоком уровне.

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что работа в Администрации Президента, главы Администрации, руководства - это "горячая сковородка", - заявил Александр Лукашенко.