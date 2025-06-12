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Лукашенко собрал совещание с руководством Администрации Президента
Автор:Редакция news.by
Глава государства Александр Лукашенко 12 июня собрал совещание с руководством Администрации Президента, пишет БЕЛТА.
"Мы в свое время договорились, что периодически будем проводить совещания с Администрацией Президента. Избирательная кампания завершилась, обещания даны. Стратегия развития страны определена", - сказал Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что через экспертизу Администрации Президента проходят практически все ключевые назначения и решения, принимаемые на самом высоком уровне.
"Я не преувеличиваю, когда говорю, что работа в Администрации Президента, главы Администрации, руководства - это "горячая сковородка", - заявил Александр Лукашенко.
Фото БЕЛТА