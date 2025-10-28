Лукашенко: Так называемый цивилизованный мир пришел к своему закату

"Так называемый цивилизованный мир пришел к своему закату. Это точно. Действия не только наших соседей, но и в целом Европы и других сил (не надо обольщаться и по США) - такой же элемент гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Варшавой , - сказал глава государства. - Вот этот XXI век: закрытое небо, колючая проволока, полное неприятие инакомыслия. И это только начало" .

Рассуждая о том, к чему это привело, Александр Лукашенко отметил, что это, например, коснулось поставок товаров из Китая в Евросоюз. Однако КНР вместе с Россией в складывающейся ситуации нашли обходные пути, в том числе по Северному морскому пути. "Произошли огромные в результате этого потери - не только Беларуси (мы что-то зарабатывали на транзите), но и Польши. Она от этого китайского транзита зарабатывала 65-70 %. Остальное - движение товаров по Казахстану, России и через Беларусь - 30-35 % приходилось на наши страны. Кто от этого потерял? Ясно, кто. Сейчас пытаются найти выход из этого положения. Вряд ли. Вы знаете, что такое Китай, и знаете их подходы в этом плане", - раскрыл детали Президент.