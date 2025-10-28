Лукашенко: политика западных стран - это прямая дорога к самоизоляции от мира

Западные политики ведут свои страны к самоизоляции от мира. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА .

"Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. А кто не прогнется - того изолируют. Вот только они не хотят понять и принять сегодняшнюю реальность. Их политика незаконных санкций и новых разделительных линий - будь то идеологические барьеры, закрытые границы и небо - это прямая дорога к самоизоляции от мира", - уверен глава государства.