Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 384, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год. Документ сохраняет нацеленность экономической политики на обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения. Об пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Рост валового внутреннего продукта прогнозируется до 104,1 % за счет трех сопряженных программ: производственной, экспортной и инвестиционной.

Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2025 год. Международные резервные активы - от $7,1 млрд

Указом также устанавливаются целевые ориентиры для их выполнения. Ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 5,4 %, ключевым фактором его роста станет наращивание физических объемов. В экономику планируется инвестировать на 7,8 % больше, чем в текущем году. Успешная реализация производственно-инвестиционных планов позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4 %.

Сохранится политика по сдерживанию цен. Для этого для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 5 %.