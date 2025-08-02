Лукашенко: Уверен, "Беларуская чыгунка" укрепит позиции и продолжит поступательное движение вперед

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Беларуская чыгунка" - важнейшее звено в транспортной системе страны и гордость ее жителей. Ежегодно вы перевозите более 60 миллионов пассажиров и свыше 100 миллионов тонн различных грузов. Все, кто пользуется услугами Белорусской железной дороги, абсолютно уверены в вашей надежности и пунктуальности", - говорится в поздравлении.

Глава государства напомнил, что славные трудовые традиции белорусских железнодорожников были заложены с открытием первого на территории Беларуси участка Поречье - Гродно. "С тех пор несколько поколений машинистов и проводников, диспетчеров и сотрудников вокзалов, путевых обходчиков и инженеров-ремонтников с гордостью носят форму белорусского железнодорожника и ответственно работают на благо своей страны", - отметил Александр Лукашенко.

"Уверен, совершенствование управления перевозками, развитие инфраструктуры и технологий, наращивание потенциала экспортных транспортных коридоров позволят вам и далее укреплять свои позиции, продолжать поступательное движение вперед", - подчеркнул белорусский лидер.