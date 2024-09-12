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Лукашенко уверен в способности Беларуси и Тульской области России достичь товарооборота в $1 млрд

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Беларусь и Тульская область России способны нарастить товарооборот до 1 млрд долларов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 ноября на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым, сообщает БЕЛТА.

Приветствуя главу российского региона на гостеприимной белорусской земле, Президент, пользуясь случаем, лично поздравил его с избранием на высокий и ответственный пост губернатора области (досрочные выборы губернатора Тульской области состоялись в сентябре 2024 года).

В продолжение разговора Александр Лукашенко отметил, что предыдущая его встреча с делегацией Тульской области состоялась в Минске более 10 лет назад (в 2012 году с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым).

"За это время и Беларусь, и ваша область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может, благодаря этим сложностям, достиг показателя в полмиллиарда долларов. Это достаточно внушительные объемы, учитывая то, что за 9 месяцев текущего года мы добавили 37 % - колоссальный рост. Поэтому миллиард долларов - планка не такая уж высокая сегодня для нас", - заявил Президент.

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Глава государства назвал наиболее перспективные для развития сотрудничества отрасли и сферы.

В первую очередь это, конечно, производственная кооперация. "Помимо чистой прибыли, трансфера технологий, внедрения инноваций и обеспечения технологического суверенитета, она ведет к созданию новых рабочих мест как в нашей стране, так и в вашем регионе", - заметил Александр Лукашенко, добавив, что это будут качественно новые рабочие места. Соответствующий опыт в этом у обеих сторон уже имеется: реализуется проект между МАЗом и объединением "Сплав" в части производства спецтехники.

Президент отметил, что интерес к кооперации с белорусскими партнерами (в том числе по закупкам металлоконструкций) проявляет "Тулажелдормаш", а к продукции этого тульского предприятия - Белорусская железная дорога. Он также подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему расширению сотрудничества с промышленными предприятиями Тульской области, производящими специальную продукцию.

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БЕЛТА

Еще одно перспективное направление - поставки белорусской техники. Во время визита в Беларусь российская делегация планирует посетить Минский автомобильный завод, и техника МАЗ, по мнению Президента, найдет широкое применение в Тульской области. Кроме того, белорусская сторона готова участвовать в проектах по модернизации парка пассажирской техники региона.

Перспективной, по словам Александра Лукашенко, видится также реализация в Тульской области пилотного проекта по запуску электробуса и строительству зарядных станций. В этой сфере Беларусь уже накопила определенный опыт, обратил внимание Президент.

Безусловно, есть также потенциал для дальнейшего наращивания поставок сельскохозяйственной техники. В 2023 году представители российского региона посещали выставку "Белагро" и могли ознакомиться с потенциалом белорусского сельского хозяйства, убедиться в качестве отечественной техники. "В этой сфере нам с вами однозначно есть куда прирастать (в 2023 году продано всего 50 единиц тракторов МТЗ, они сегодня очень нужны в любой области). В этом направлении можем с вами сотрудничать", - убежден глава государства.

Следующим направлением, где у обеих сторон есть взаимный интерес, Президент назвал научное сотрудничество. "В части разработки и производства химических компонентов, композитных материалов можем предложить как взаимодействие с Институтом химии новых материалов Академии наук Беларуси, так и кооперационные отношения с предприятием "Пеленг". Окажем при необходимости содействие в подготовке профессиональных кадров для данной области, если у вас будет к этому интерес", - сказал белорусский лидер.

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