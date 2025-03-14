Лукашенко: В Беларуси нет русофобии, и так будет всегда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с официальным визитом в Российской Федерации, заявил, что в республике нет русофобии, и так будет всегда.

"Думаю, что сегодня уже никого не нужно убеждать в правильности сделанного выбора. Хотя периодически появляются еще какие-то горячие головы, плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Беларуси в состав России, язвительно говорят о нашем союзе, - сказал глава государства. - Но если 25 лет не хватило оценить достоинства реализуемой модели интеграции двух суверенных государств, то грош цена подобным так называемым мозговым центрам и экспертам".

Александр Лукашенко обратил внимание, что востребованность Беларуси для России показала и ситуация с санкциями. Например, в сфере микроэлектроники - отрасль, которую в Беларуси сохранили и развили еще со времен Советского Союза.

"В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Я, может быть, в обиду россиянам часто говорю, что россиянам в Беларуси живется не хуже, чем в самой России. И те гости, которые к нам приезжают, чувствуют себя не хуже, чем в РФ. Так будет всегда. И результаты прошедших выборов ясно об этом говорят", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.