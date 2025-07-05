Лукашенко: В боях на Днепровском рубеже в Беларуси начался обратный отсчет до краха Третьего рейха

Бои на Днепровском рубеже в Беларуси во многом повлияли на результаты битвы под Москвой и дальнейший ход Великой Отечественной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на открытии музея Славы Могилевщины, который построили в Могилевском районе рядом с легендарным Буйничским полем, где шли самые ожесточенные оборонительные бои на подступах к областному центру, сообщает БЕЛТА.

"Именно на этом месте писалась одна из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны. Тут, на Днепровском рубеже, начался обратный отсчет до краха Третьего рейха. Значимость тех событий, во многом повлиявших на исход битвы под Москвой и дальнейший ход войны, ставит это белорусское поле в один ряд с Куликовым, Бородинским и Прохоровским", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что здесь бои шли около месяца. До Москвы оставалось два шага - Могилев и Смоленск.

Подробности об этом известны благодаря писателю и военкору Константину Симонову. Увидев на Буйничском поле настоящее кладбище сожженных в первом же бою немецких танков и другой бронетехники, он назвал его "триумфом солдатского мужества".

"Бойцы Красной армии становились победителями там, где это, казалось, было невозможно по всем законам логики". Это цитата из дневника Симонова. После войны он писал, что именно здесь, под Могилевом, увидел "людей, которые остановят врага". "Увидел зарю Великой Победы", - процитировал писателя Александр Лукашенко.

Буйничское поле, поле доблести и стойкости советских воинов, оставило в душе писателя-фронтовика глубочайший след. Он завещал после смерти развеять здесь свой прах. Воля Константина Михайловича Симонова была исполнена.