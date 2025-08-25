3.70 BYN
Лукашенко: Велико уважение нашего народа к русскому народу
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Вологодской области России Георгием Филимоновым заявил о схожести двух славянских народов, белорусского и русского, сообщает БЕЛТА.
Глава государства особо отметил важность сотрудничества с российскими регионами, в том числе из центральной части этой страны. "Велико уважение нашего народа к русскому народу. Мне даже как человеку советскому тяжело выговаривать, что там русские, белорусы. Мы один народ фактически. От одного корня произошли, родились. Мы похожи абсолютно друг на друга, мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы. Мы хотели бы, чтобы у нас были самые добрые и теплые отношения".