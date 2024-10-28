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За профессионализм и не только - Лукашенко вручил Благодарность губернатору Сахалинской области

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РИА Новости

Глава государства Александр Лукашенко 28 октября вручил специальный лист об объявлении Благодарности Президента Беларуси губернатору Сахалинской области Российской Федерации Валерию Лимаренко, сообщает БЕЛТА.

"Наша первая личная встреча, но вы у нас очень-очень известный человек: в качестве руководителя нижегородского "Атомэнергопроекта" вы курировали работы по подготовке к возведению первого энергоблока Белорусской атомной станции", - сказал Александр Лукашенко.

В октябре Валерий Лимаренко за высокий профессионализм, значительный вклад в реализацию инвестиционного проекта по возведению Белорусской атомной электростанции был удостоен Благодарности Президента Беларуси.

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