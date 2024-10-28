За профессионализм и не только - Лукашенко вручил Благодарность губернатору Сахалинской области

"Наша первая личная встреча, но вы у нас очень-очень известный человек: в качестве руководителя нижегородского "Атомэнергопроекта" вы курировали работы по подготовке к возведению первого энергоблока Белорусской атомной станции", - сказал Александр Лукашенко.