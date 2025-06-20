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Лукашенко вручили медаль в честь 80-летия Великой Победы
Президент Беларуси Александр Лукашенко получил медаль в честь 80-летия Великой Победы. Вручение прошло 20 июня во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает БЕЛТА.
В начале встречи Александр Бастрыкин вручил главе белорусского государства ведомственную медаль "80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне".
"Весь советский народ победил в этой великой войне. Белорусский народ внес огромный вклад в эту Победу", - подчеркнул председатель Следственного комитета России.
Предыдущая встреча Президента Беларуси с Александром Бастрыкиным состоялась в декабре 2024 года. Тогда Александру Лукашенко от имени коллектива Следственного комитета России была вручена медаль "За верность служебному долгу".