Лукашенко вручили медаль в честь 80-летия Великой Победы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко получил медаль в честь 80-летия Великой Победы. Вручение прошло 20 июня во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает БЕЛТА.

В начале встречи Александр Бастрыкин вручил главе белорусского государства ведомственную медаль "80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне".

"Весь советский народ победил в этой великой войне. Белорусский народ внес огромный вклад в эту Победу", - подчеркнул председатель Следственного комитета России.