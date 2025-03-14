Лукашенко вспомнил, как "зеленым" Президентом убеждал в необходимости интеграции Беларуси и РФ

"Наша встреча еще и символична. 25 лет назад, накануне подписания Договора о создании Союзного государства, 27 октября 1999 года я побывал в Государственной Думе и высказал свою позицию. Хорошо помню, как тогда я, еще "зеленый" Президент, убеждал ваших коллег - опытных парламентариев, людей советской закалки - в необходимости более глубокой интеграции наших стран. Было совсем не просто. Мнения по поводу данной идеи в политических кругах как у вас, так и у нас были различные, - сказал Президент. - Это все еще было время иллюзии и моды на сугубо "национальные квартиры", свободную рыночную экономику, либеральные ценности, западные принципы построения общества".