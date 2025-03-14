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Лукашенко вспомнил, как "зеленым" Президентом убеждал в необходимости интеграции Беларуси и РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале своего выступления в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию напомнил о своем предыдущем выступлении перед российскими парламентариями четверть века назад.
"Наша встреча еще и символична. 25 лет назад, накануне подписания Договора о создании Союзного государства, 27 октября 1999 года я побывал в Государственной Думе и высказал свою позицию. Хорошо помню, как тогда я, еще "зеленый" Президент, убеждал ваших коллег - опытных парламентариев, людей советской закалки - в необходимости более глубокой интеграции наших стран. Было совсем не просто. Мнения по поводу данной идеи в политических кругах как у вас, так и у нас были различные, - сказал Президент. - Это все еще было время иллюзии и моды на сугубо "национальные квартиры", свободную рыночную экономику, либеральные ценности, западные принципы построения общества".
Как заявил глава государства, в то время, несмотря на объявленное завершение холодной войны, Запад последовательно, уже по инерции реализовывал свою многоходовую стратегию развала того, что осталось от СССР. "Но уже тогда, по прошествии восьми лет после Беловежских соглашений, было очевидно, что в одиночку и в экономическом, и в политическом плане выстоять проблематично", - сказал Президент.