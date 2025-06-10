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Лукашенко высказался насчет очередной финансовой поддержки "Беларусьфильма"
Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении киностудии высказался насчет возможности очередной финансовой поддержки "Беларусьфильма", пишет БЕЛТА.
Сразу после приезда на киностудию Александр Лукашенко задал вопрос вице-премьеру Наталье Петкевич: "Что, так плохо совсем здесь?"
"Надо помогать", - ответила она.
"Что значит "помогать"? - уточнил Президент. - В очередной раз?"
Наталья Петкевич отметила, что к руководству этой сферой пришли новые люди и у них есть желание изменить ситуацию к лучшему. Но есть вопросы, которые они сами не решат, даже чисто в хозяйственном плане. Например, речь шла о сносе некоторых зданий, необходимости снижения затрат.
"То есть если снесем, то дела пойдут?" - спросил Александр Лукашенко.
К разговору подключился глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, отметив, что это позволит снизить затраты. "У них же все на балансе висит", - сказал он.
"Ну давайте снимем с баланса", - предложил вариант Президент.
Дмитрий Крутой на это сказал: "Такая концепция тоже есть - разделить на две части".
"Я как раз пришел к обратному выводу. Я считаю, их надо оставить. Пусть производят, продают и живут. Нет - до свидания. Ну сколько раз можно помогать? Они же фактически висят на плечах у государства. Исходя из той даже справки, которую комитет и ты подготовили (речь о КГК и Администрации Президента. - Прим. БЕЛТА). А зачем им работать? Принесут документ, подмахнут, Президенту на стол: дайте деньги. А за что давать деньги? - сказал Президент. - За последних несколько лет это третьи "новые люди". И мы все помогаем".
Главе государства было кратко доложено о структуре киностудии, штатной численности сотрудников, оснащенности студий и павильонов. Так, в Минске на территории "Беларусьфильма" располагается производственный корпус со съемочными павильонами, автобаза, несколько неэксплуатируемых зданий, запланированных под снос, в Смолевичах - натурная площадка. Штатная численность киностудии - 320 единиц, но заполнены далеко не все. Например, остаются вакантными две из трех должностей замдиректора киностудии. По этому поводу Президент критически заметил, что в таком количестве замов, скорее всего, и нет особой необходимости, ведь главное - чтобы были те, кто занимается непосредственно кинопроизводством.
Лукашенко раскритиковал работу "Беларусьфильма"
Состояние дел на киностудии "Беларусьфильм" и в целом в кинематографе крайне неудовлетворительное, отдача минусовая - об этом заявил Лукашенко
В структуру "Беларусьфильма" входят три основных студии: игровых, документальных, анимационных фильмов, а также Театр-студия киноактера. Съемочные павильоны, расположенные в Минске, заняты преимущественно под строительство декораций, съемки кинофильмов и телевизионных проектов. Организована также экспозиция, посвященная истории отечественного кинематографа, где проводятся экскурсии. Сейчас в производстве находятся несколько кинолент: в сентябре намечен выход премьеры ко Дню учителя - картины "Классная" и до конца года - фильма "Переломный момент", начата работа над кинокартинами "Батька Минай. Партизанская легенда" (премьера запланирована на 2026 год), "Одно на двоих" и "Новогодний экспресс".
Говоря о производстве фильмов, Александр Лукашенко подчеркнул: "Современно должно быть. Нужна динамика определенная. Это мое мнение".
Президент не исключил возможности финансовой поддержки, но нужны эффективность и отдача, чтобы на выходе было качественное востребованное кино. Поэтому процесс подготовки кадров, кинопроизводства, выделения на это средств Александр Лукашенко требует "железно брать на контроль". "Потом тремя пальцами взял (речь о разумном подходе к выделению средств, не огулом. - Прим. БЕЛТА): вот тебе рубль - верни два", - озвучил общий подход белорусский лидер.
"Сейчас мы, грубо говоря, "колючей проволокой" огородим это. 320 человек (на киностудии. - Прим. БЕЛТА) - пожалуйста: производите, продали - живите. С этого начнем", - заявил Александр Лукашенко.
А тех, кто дает результат, предлагает перспективные идеи, надо и соответственно поддерживать. "Мы тратим бешеные деньги впустую. Так надо заплатить людям, которые работают", - сказал глава государства.
Президенту также доложили о реализации телевизионных проектов на площадях "Беларусьфильма". Белтелерадиокомпания здесь снимает ряд популярных передач. "Под это денег не жалко, если есть результат", - сказал он.
Глава государства на киностудии пообщался с Кириллом Халецким - кинорежиссером-постановщиком фильма "Классная", который в предстоящем сентябре выйдет в прокат. "Боже мой, режиссеры есть у нас! Ты у нас, как полезное ископаемое. Или ты, может, откуда-то приехал?" - обратился к нему Александр Лукашенко.
"Нет, я белорус. Академия искусств", - ответил Кирилл Халецкий.
"Слава тебе господи! Оказывается, еще есть (режиссеры в Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Лукашенко.
Как рассказал Кирилл Халецкий, фильм "Классная" о молодой учительнице, которая поехала по распределению в агрогородок и становится классным руководителем у 11-классников. Фильм расскажет о пути становления молодого педагога. "Фильм рассчитан на зрителей начиная с 6 дет. То есть первоклашка может уже с родителями или всем классом идти в кино. Фильм находится на стадии монтажа. Получается очень доброе, светлое, жизненное кино. Министерство образования курирует этот проект, помогают нам. Во всех кинотеатрах страны с 18 сентября", - рассказал режиссер.
Александр Лукашенко сказал, что знаком с содержанием киноленты, но дал единственный совет, чтобы жизнь в агрогородке была должным образом отображена, ведь она отличается от, например, минских реалий. "Чтобы тут контраста не было, что в мозгах Минск, а снимаешь ты агрогородок", - отметил Президент.