Лукашенко высказался насчет очередной финансовой поддержки "Беларусьфильма"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении киностудии высказался насчет возможности очередной финансовой поддержки "Беларусьфильма", пишет БЕЛТА.

Сразу после приезда на киностудию Александр Лукашенко задал вопрос вице-премьеру Наталье Петкевич: "Что, так плохо совсем здесь?"

"Надо помогать", - ответила она.

"Что значит "помогать"? - уточнил Президент. - В очередной раз?"

Наталья Петкевич отметила, что к руководству этой сферой пришли новые люди и у них есть желание изменить ситуацию к лучшему. Но есть вопросы, которые они сами не решат, даже чисто в хозяйственном плане. Например, речь шла о сносе некоторых зданий, необходимости снижения затрат.

"То есть если снесем, то дела пойдут?" - спросил Александр Лукашенко.

К разговору подключился глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, отметив, что это позволит снизить затраты. "У них же все на балансе висит", - сказал он.

"Ну давайте снимем с баланса", - предложил вариант Президент.

Дмитрий Крутой на это сказал: "Такая концепция тоже есть - разделить на две части".

"Я как раз пришел к обратному выводу. Я считаю, их надо оставить. Пусть производят, продают и живут. Нет - до свидания. Ну сколько раз можно помогать? Они же фактически висят на плечах у государства. Исходя из той даже справки, которую комитет и ты подготовили (речь о КГК и Администрации Президента. - Прим. БЕЛТА). А зачем им работать? Принесут документ, подмахнут, Президенту на стол: дайте деньги. А за что давать деньги? - сказал Президент. - За последних несколько лет это третьи "новые люди". И мы все помогаем".

Главе государства было кратко доложено о структуре киностудии, штатной численности сотрудников, оснащенности студий и павильонов. Так, в Минске на территории "Беларусьфильма" располагается производственный корпус со съемочными павильонами, автобаза, несколько неэксплуатируемых зданий, запланированных под снос, в Смолевичах - натурная площадка. Штатная численность киностудии - 320 единиц, но заполнены далеко не все. Например, остаются вакантными две из трех должностей замдиректора киностудии. По этому поводу Президент критически заметил, что в таком количестве замов, скорее всего, и нет особой необходимости, ведь главное - чтобы были те, кто занимается непосредственно кинопроизводством.

Лукашенко раскритиковал работу "Беларусьфильма" Состояние дел на киностудии "Беларусьфильм" и в целом в кинематографе крайне неудовлетворительное, отдача минусовая - об этом заявил Лукашенко 3 часа назад

В структуру "Беларусьфильма" входят три основных студии: игровых, документальных, анимационных фильмов, а также Театр-студия киноактера. Съемочные павильоны, расположенные в Минске, заняты преимущественно под строительство декораций, съемки кинофильмов и телевизионных проектов. Организована также экспозиция, посвященная истории отечественного кинематографа, где проводятся экскурсии. Сейчас в производстве находятся несколько кинолент: в сентябре намечен выход премьеры ко Дню учителя - картины "Классная" и до конца года - фильма "Переломный момент", начата работа над кинокартинами "Батька Минай. Партизанская легенда" (премьера запланирована на 2026 год), "Одно на двоих" и "Новогодний экспресс".

Говоря о производстве фильмов, Александр Лукашенко подчеркнул: "Современно должно быть. Нужна динамика определенная. Это мое мнение".

Президент не исключил возможности финансовой поддержки, но нужны эффективность и отдача, чтобы на выходе было качественное востребованное кино. Поэтому процесс подготовки кадров, кинопроизводства, выделения на это средств Александр Лукашенко требует "железно брать на контроль". "Потом тремя пальцами взял (речь о разумном подходе к выделению средств, не огулом. - Прим. БЕЛТА): вот тебе рубль - верни два", - озвучил общий подход белорусский лидер.

"Сейчас мы, грубо говоря, "колючей проволокой" огородим это. 320 человек (на киностудии. - Прим. БЕЛТА) - пожалуйста: производите, продали - живите. С этого начнем", - заявил Александр Лукашенко.

А тех, кто дает результат, предлагает перспективные идеи, надо и соответственно поддерживать. "Мы тратим бешеные деньги впустую. Так надо заплатить людям, которые работают", - сказал глава государства.

Президенту также доложили о реализации телевизионных проектов на площадях "Беларусьфильма". Белтелерадиокомпания здесь снимает ряд популярных передач. "Под это денег не жалко, если есть результат", - сказал он.

Глава государства на киностудии пообщался с Кириллом Халецким - кинорежиссером-постановщиком фильма "Классная", который в предстоящем сентябре выйдет в прокат. "Боже мой, режиссеры есть у нас! Ты у нас, как полезное ископаемое. Или ты, может, откуда-то приехал?" - обратился к нему Александр Лукашенко.

"Нет, я белорус. Академия искусств", - ответил Кирилл Халецкий.

"Слава тебе господи! Оказывается, еще есть (режиссеры в Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Лукашенко.

Как рассказал Кирилл Халецкий, фильм "Классная" о молодой учительнице, которая поехала по распределению в агрогородок и становится классным руководителем у 11-классников. Фильм расскажет о пути становления молодого педагога. "Фильм рассчитан на зрителей начиная с 6 дет. То есть первоклашка может уже с родителями или всем классом идти в кино. Фильм находится на стадии монтажа. Получается очень доброе, светлое, жизненное кино. Министерство образования курирует этот проект, помогают нам. Во всех кинотеатрах страны с 18 сентября", - рассказал режиссер.