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Лукашенко заверил, что отношения Беларуси и Вьетнама будут улучшаться

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В Беларуси Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама считают своим другом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с вьетнамским коллегой, сообщает БЕЛТА.

"Рад приветствовать вас в Беларуси. Мы считаем вас своим другом. И не только потому, что вы не первый раз в Беларуси. Четвертый ваш визит. Прежде всего хочу поздравить вас с новой работой (речь об избрании на пост Генерального секретаря в прошлом году. - Прим. БЕЛТА), очень ответственной по меркам Вьетнама", - сказал Александр Лукашенко.

"Хочу заверить вас, что наши отношения будут только улучшаться и договоренности, которые мы утвердили с Вьетнамом, будут неукоснительно выполняться", - добавил Президент.

ВьетнамПрезидентАлександр Лукашенко