Лукашенко заверил, что отношения Беларуси и Вьетнама будут улучшаться

"Рад приветствовать вас в Беларуси. Мы считаем вас своим другом. И не только потому, что вы не первый раз в Беларуси. Четвертый ваш визит. Прежде всего хочу поздравить вас с новой работой (речь об избрании на пост Генерального секретаря в прошлом году. - Прим. БЕЛТА), очень ответственной по меркам Вьетнама", - сказал Александр Лукашенко.