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Лукашенко заявил, что готов обсуждать с Западом вопрос миграционной политики
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность Беларуси к любым переговорам по миграционной тематике. Об этом белорусский лидер заявил в ходе совещания с руководителями диппредставительств, информирует БЕЛТА.
Президент Беларуси напомнил о фактах нарушения прав человека, когда западные соседи подбрасывают через границу в Беларусь трупы тех, кого на Западе же и позвали в свой "райский сад".
"Они их туда позвали. Мы об этом не единожды говорили. Мы с западными партнерами договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов. А потом, договорившись с Россией, договоры о реадмиссии заключили, отправляли их туда, - отметил Александр Лукашенко. - Евросоюз ввел против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал: с "петлей на шее" я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике".
"Мы, тем не менее, открыты к любым переговорам и разговорам, в том числе и по миграционной политике", - заявил Александр Лукашенко.