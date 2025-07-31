Лукашенко заявил, что готов обсуждать с Западом вопрос миграционной политики

"Они их туда позвали. Мы об этом не единожды говорили. Мы с западными партнерами договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов. А потом, договорившись с Россией, договоры о реадмиссии заключили, отправляли их туда, - отметил Александр Лукашенко. - Евросоюз ввел против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал: с "петлей на шее" я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике".